Ляйсан Утяшева показала фигуру - фанаты решили, что она слишком худая

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ляйсан Утяшева показала в Instagram свежее фото, которое буквально взбудоражило умы фолловеров.

Она предстала во всей красе: в обтягивающих брюках и черном топе. Многие фанаты насладились прекрасным внешним видом Утяшевой - у нее подтянутая фигура и "стальной" пресс.

Но некоторые поклонники всерьез озаботились здоровьем звезды - они посчитали, что она слишком худая. Фанаты посоветовали прекращать похудение, ведь Ляйсан и так выглядит потрясающе.-0-