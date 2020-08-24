Ляйсан Утяшева показала нереально красивые ноги - фанаты чуть не сошли с ума от эффектной фигуры

Ляйсан Утяшева. Фото из Instagram
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ляйсан Утяшева тщательно следит за своей фигурой о чем регулярно рассказывает в личном Instagram-аккаунте.
На этот раз она поделилась несколькими фотографиями с пляжа. Фанаты обратили внимание на эффектные ноги звезды: стройные и длинные. Многие написали, что потеряли бы рассудок, увидев такую красоту в реальном мире.
Сама Ляйсан в подписи к посту поделилась секретами своего рациона. Фолловеры были ей за это крайне признательны.-0-