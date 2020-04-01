Ляйсан Утяшева показала несколько упражнений, которые позволят держать тело в тонусе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Ляйсан Утяшева разместила в Instagram видео, в котором поделилась несколькими упражнениями.

По словам звезды, эти простые упражнения позволят держать тело в тонусе во время самоизоляции дома. Помимо этого, Утяшева показала, как снять напряжение с поясницы и привести в форму свои мышцы.

Целый комплекс упражнений пришелся по вкусу подписчикам знаменитости, и многие в комментариях отметили, что возьмут полезные советы на заметку. Пост собрал сотни тысяч просмотров и почти 1,5 тысячи отзывов.-0-