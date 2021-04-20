Ляйсан Утяшева покрасовалась перед подписчиками в шикарном платье

Ляйсан Утяшева. Фото из Instagram
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram новую сторис, где представила публике свой привлекательный наряд.
Знаменитость показала небольшой ролик из-за закулисья съемки, в которой она недавно приняла участие. Ляйсан Утяшева предстала перед фотографом в привлекательном черном платье в пол и отказалась от нижнего белья, что только добавило пикантности кадрам.
Ляйсан Утяшева. Фото из Instagram-сторис
Селебрити разместила небольшой ролик в сторис, где и покрасовалась перед подписчиками в шикарном наряде. Пользователи оценили внешний вид телезвезды и остались довольны. -0-