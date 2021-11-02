Ляйсан Утяшева своими новыми фотографиями добавила красок в хмурую осень

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Ляйсан Утяшева представила в Instagram новый пост, который особенно понравился пользователям сети.

Звезда отправилась в Будапешт, где не упустила возможность сделать несколько впечатляющих снимков. Для этого Ляйсан Утяшева примерила яркое пальто и длинную юбку, а пояс на талии сделал правильные акценты. Лучезарная улыбка и стильные кадры звезды добавили красок в хмурую осень.

Неудивительно, что пост не остался без внимания поклонников Ляйсан Утяшевой. Юзеры быстро оставили в комментариях массу восторженных отзывов, а также под постом появилось огромное число лайков. -0-