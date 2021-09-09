Ляйсан Утяшева в соблазнительном образе очаровала Instagram

Ляйсан Утяшева. Фото из Instagram
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева представила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.
Знаменитость приняла участие в интересной фотосесии, для которой примерила соблазнительный образ. Для съемки Ляйсан Утяшева выбрала костюм-комбинезон с очень глубоким декольте. Кроме этого, пояс, затянутый на талии спортсменки, очень выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Разумеется, пост не остался без внимания фолловеров, которые завалили телеведущую Ляйсан Утяшеву массой хвалебных комментариев и оставили огромное число лайков. -0-