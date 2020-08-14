Ляйсан Утяшева восхитила Instagram своими бесконечными ногами и тонкой талией

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга известного юморитса Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram новыми снимками, которые впечатлили юзеров сети.

Российская спортсменка предстала перед камерой на отдыхе, примерив черный закрытый купальник, выгодно подчеркивающий ее фигуру. Однако не это привлекло внимание фолловеров Ляйсан Утяшевой. Люди восхитились ее просто бесконечными длинными ногами.

Разумеется, в комментариях началась буря и многие завалили спортсменку положительными отзывами. "Ноги бесконечные", "Какие ножки, просто шик", "Неземная красавица", - написали пользователи. За сутки пост собрал сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-