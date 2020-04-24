Любаня, жги! Успенская раззадорила фанатов горячим видео

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Любовь Успенская встряхнула Инстаграм зажигательным видео. Поклонники не смогли сдержаться и пустились в пляс вместе с ней.

Видеоролик, где знаменитость "отжигает" с Брендоном Стоун на кухне стремительно набирает популярность в сети. Пост певицы активно комментируют подписчики, которые отмечают, что танцы Успенской "сделали их день".

"Танцуем с вами", "Любаня, жги!", "Аж ноги сами в пляс бегут!", "Какая энергетика!", "Лучшее из того, что показывают про самоизоляцию", "Отличный мотиватор к хорошему настроению, силе духа и жизнелюбию!", - прокомментировали фолловеры.-0-