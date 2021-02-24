Любопытная оптическая иллюзия очаровала соцсети (Видео)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка разместила интересные кадры, Которые приковали внимание юзеров.

Девушке удалось запечатлеть странную иллюзию во время поездки. Женщина отмечает, Что каждый день проезжает мимо этого дома и каждый раз он ее ставит в тупик. Дело в том, что, проезжая мимо, дом поворачивается вокруг своей оси.

Многие предположили, что просто все зависит от угла обзора, однако дело было совсем в другом. Оказалось, что это вовсе не дом, а специальная конструкция. Она создает эффект вращения, если на нее смотреть с разных сторон. Юзеры были очарованы любопытной оптической иллюзией и посмотрели кадры более 1,6 млн раз. -0-