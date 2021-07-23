Любопытные чаевые для курьера вызвали бурные споры в сети (Видео)

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пару дней назад в TikTok появился интересный ролик, который привлек внимание юзеров.

Мужчина разместил в соцсети запись с дверной камеры. Хозяину дома привезли пиццу, однако у него не оказалось дополнительных наличных денег, чтобы оставить курьеру чаевые. Тогда американец предложил доставщику взять кусок блюда.

К удивлению многих, парень с удовольствием выбрал большой кусок и, кусая его, отправился к машине. Этот любопытный случай вызвал бурные споры в сети. Одни посчитали, что это неправильно и не нужно заказывать доставку, если у вас нет денег на чаевые. Другие, в свою очередь, уверены, что парень был не против таких любопытных чаевых. Впрочем, обсуждение только прибавило популярности кадрам, которые уже собрали почти 550 тысяч просмотров. -0-