Любопытный кот изучал новую камеру и повеселил сеть (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад хозяева милого кота из США разместили на YouTube кадры, которые заставят улыбнуться любого.

Мужчина рассказал, что приобрел домой новую камеру, которую сразу же установил на комод. Гаджет необходимо было протестировать, однако до него первым добрался пушистик по кличке Шрут. Котик начала с любопытством изучать новую камеру, обнюхивая ее и, тем самым, создавая уникальные кадры.

В какой-то момент мужчина через микрофон попросил питомца остановиться, но это только напугало животное, поэтому камера отправилась в полет. Вид котика и его развлечение с устройством повеселили сеть, ведь за непродолжительное время кадры посмотрели внушительное число раз. -0-