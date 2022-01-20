Любопытный лось заглянул к женщине в ванну

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная история произошла на Аляске. Лось решил посмотреть, что происходит в доме, но именно в тот момент, когда хозяйка принимала ванну, пишет Daily Mail.

От неожиданности женщина опешила, но потом взяла себя в руки и даже успела сфотографировать незванного гостя, который просунул голову в окно. Лось простоял так несколько минут, внимательно рассматривая помещение. Кристина Смит даже погладила любопытное животное, а после лось просто ушел по своим делам.

Фото из соцсетей

Женщина отметила, что рядом с домом находится лес. Члены семьи часто видят диких животных, но подобным образом встречаться с дикими соседями ей еще не приходилось.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ