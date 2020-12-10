Любовь есть: женщина потеряла память, но потом вновь влюбилась в своего мужа

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара из Канады стала героями настоящей мелодрамы, которая достойна экранизации. Внимание на историю обратило издание Unilad.

В 2017 году девушка из канадского города Саанич получила травму головы из-за упавшего столба и потеряла память. 23-летняя Лаура забыла все счастливые моменты и свадьбу со своим мужем Брэйденом. Все случилось спустя девять месяцев после свадьбы, поэтому инцидент оказался особенно болезненным для мужчины.

Супруг, в свою очередь, решил не сдаваться и всячески проявлял свою любовь к супруге. Это длилось два года и по словам Лауры, для нее это было очень тяжело, как будто женщину лишили выбора.

Их совместное проживание больше походило на соседство, нежели брак. Парень не сдавался и это принесло свои результаты. Он писал ей любовные записки, говорил комплименты и всячески заботился. "Я пошла к Брэйдену и сказала, что не могу быть в браке, о котором не помню, но я хочу узнать его поближе. Поэтому я позвала его на свидание, и уже на третий раз мы флиртовали", - сказала Лаура. 19 августа девушка и мужчина вновь сыграли свадьбу. -0-