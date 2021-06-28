Любовь Успенская опубликовала пикантный кадр и заставила фанатов ахнуть от восторга

Любовь Успенская. Фото из Instagram
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Любовь Успенская представила в Instagram новый кадр, который впечатлил и ошарашил многих.
Артистка предстала перед камерой в откровенном образе, который заставил фанатов ахнуть. Любовь Успенская решила поделиться фотографией, попозировав в гримерке. Для этого певица выбрала крошечное черное платье с внушительным декольте, а также высокие сапоги. Образ получился очень пикантным, что отметили в комментариях многочисленные пользователи.
Впрочем, откровенный вид певицы на новом фото привлек внимание юзеров, которые не пропустили снимок и оставили десятки тысяч лайков. Кроме этого, Любовь Успенская получила массу хвалебных отзывов. -0-