Любовь Успенская похвасталась стройной фигурой и поразила фолловеров (Фото)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева русского шансона Любовь Успенская порадовала своих поклонников и поделилась в Instagram смелым снимком.

Певица решила в свои 66 лет похвастаться стройной фигурой, что и не осталось без внимания фолловеров. Любовь Успенская примерила короткое обтягивающее платье, а сама расположилась на столе в интригующей позе. Фон снимка сделан в фотошопе, однако стройную фигуру певицы фанаты заметили в первую очередь.

Юзеры оценили физическое состояние артистки в комментариях, где оставили множество комплиментов в адрес певицы. -0-