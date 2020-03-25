Любовь Успенская потеряла сознание и получила травму из-за конфликта с дочерью

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Любовь Успенская разместила в Instagram новый пост, который расстроил поклонников звезды.

Знаменитость поделилась несколькими фотографиями своего завтрака, однако больше всего внимания привлекла подпись к посту. Под фото Любовь Успенская призналась, что все последние события, связанные с дочерью, очень сильно ударили по ее здоровью. Певица даже потеряла сознание и получила несколько ушибов, когда упала.

Любовь Успенская долго приходила в себя, но обрадовала поклонников: "Не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше. Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек".

Подписчики артистки поддержали кумира и оставили в комментариях под записью сотни комментариев с теплыми словами.-0-