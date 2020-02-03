Любвеобильная лошадь прервала репортаж журналиста - видео

Скриншот из видео

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порой работа тележурналиста может быть очень трудна. Кто-то сразу подумает об опасных ситуациях, однако еще сложнее сосредоточиться и провести репортаж, когда, например, тебя за ушком целует лошадь. Журналист и оператор прибыли на конюшню, чтобы снять репортаж о скачках, однако все пошло не по плану. Профессионалы выбрали место, чтобы в кадре зритель мог увидеть виновника репортажа, однако лошадке так понравился человек, что животное попыталось поцеловать, обнять его и узнать, что же это такое мужчина держит в руках. За кадром слышны смехи, а животное так и не дало журналисту записать репортаж.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!