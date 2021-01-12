Люди отказались от слишком большого шпица, а он стал звездой Instagram - супермилые фото

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Щенок по кличке Бертрам оказался в приюте для собак, ведь его хозяева посчитали питомца "слишком крупным для продажи", но все изменилось в один момент. Внимание на историю обратило издание Bored Panda.

Малыша поместили в приют, где он мог остаться до конца своей жизни, но у Кэти Грейсон были свои планы. Девушка хотела взять песика и когда встретилась взглядом с Бертрамом, то уже не могла уйти с другим питомцем.

Женщина забрала шпица и чутье Кэти не подвело ее, ведь в собаке было что-то особенное. Девушка это поняла, когда сделала первые его фотографии. Песик вышел на снимках просто отлично и это сыграло немалую роль в его будущем.

Новая хозяйка поспешила загрузить фото в сеть и уже через некоторое время Бертрам превратился в настоящую звезду. Теперь за жизнью песика следят более 443 тысяч подписчиков, а посты собирают десятки тысяч лайков. -0-