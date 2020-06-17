Люди поверили в призраков, когда увидели, как тренажеры двигаются самостоятельно - видео

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter завирусился ролик из Индии, который заставил людей начать верить в призраков.

На кадрах можно увидеть полицейских, которые пребывают в недоумении от тренажера. Устройство на уличной спортивной площадке самостоятельно двигается, как будто на нем занимается призрак.

I usually don't believe in ghosts, But this video of a garden in Delhi... scared the shit out of me ????



Tell me what you think of this video and do you believe in bhoot? pic.twitter.com/BZ1Usai3EF — Kriti Gupta (@kritigupta3105) June 12, 2020

Пользователи сети испугались и начали верить в мистических существ. Эмоции переполняли людей, однако нашлись и те, кто воспринял ролик с юмором: "Призраки тоже следят за фигурой", "Так значит призраки тоже занимаются спортом".

Позже полицейские, которые запечатлены в ролике, пролили свет на ситуацию. Правда оказалась куда проще, чем изначально думали юзеры. По их словам, ничего мистического в тренажерах нет. На самом деле, устройство не совсем исправно и слишком сильно смазано. Из-за этого механизм продолжает двигаться некоторое время, после того как им перестали пользоваться.-0-