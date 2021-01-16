Люди пришли проверить дом и встретили совсем необычных гостей - видео

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из города Худспрут в ЮАР Дэвид и Маришка Де Бир загрузили в сеть очень впечатляющие и интересные кадры. Внимание на видео обратило издание DailyMail.

Супруги приехали проверить дом друзей, которые отправились на отдых, однако там их уже ждали очень интересные гости. Как оказалось, на задний двор жилища забрались шесть львов. Люди успели включить камеру и сделали интересные кадры.

В ролике видно, как мужчина открывает дверь и заходит в дом, а за окнами его встречают шесть львов. Благо, окна были закрыты и животные не попали в жилище. По словам супругов, после их приезда львы еще некоторое время побыли на участке, но вскоре покинули территорию. По всей видимости, львы забрели во двор из соседнего парка Крюгера, где свободно живет множество животных. -0-