11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из медицинского центра "Шиба" в Израиле нашла связь лишнего веса с антителами к COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые также указали на то, что ранее переболевшие пациенты имели в своем организме больше антител к коронавирусу, чем люди, которые провакцинировались. Медики представили свое исследование на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.

Впрочем, многих заинтересовала другая часть исследования, которая указывает на то, что люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения коронавирусом. Ученые отмечают, что пациенты с индексом массы тела 30 и выше имели больше антител, чем испытуемые, которые не страдали от лишнего веса.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ