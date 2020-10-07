Люди с трудом узнали Игоря Николаева, который сильно изменился после карантина

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный музыкант Игорь Николаев сильно изменился после карантина, что доказывают фотографии, опубликованные в Instagram Димы Билана.

Артисты побывали на эфире большой радиостанции, где провели музыкастинг. Перед этим они решили сделать совместное фото, которое озадачило юзеров сети.

В кадре запечатлены звезды, а в центре позирует человек в синей толстовке и очках. Многие не сразу поняли, но это Игорь Николаев, который прибавил в весе после карантина.

Люди с трудом узнали знаменитого музыканта и принялись писать свои мысли в комментариях. Многие отметили, что причиной такого округления стали волосы, которые Николаев собрал, однако другие убеждены, что звезда российского шоу-бизнеса набрал вес после карантина. -0-