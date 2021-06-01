Люди спасли бродячую собаку, а любовь и забота сотворили с ней невообразимое

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек способен не только разрушать, но и созидать. Ярким примером проявления лучших качеств стала история, которая произошла с собакой по кличке Мичи, найденной на Бали.

Несколько лет назад к ветеринарам привезли бродячую собаку в очень плохом состоянии и с запущенной раной на голове. Жизнь Мичи висела на волоске и могла оборваться в любой момент, однако у судьбы были другие планы. Внимание на трогательную историю обратило издание BoredPanda.

Волонтеры, нашедшие пса, поняли, что собаку срочно нужно везти к ветеринару, однако животное очень боялось людей. Большими усилиями собаку словили и доставили к врачу. Он был в ужасе от состояния четвероногого, однако помог милашке. Через несколько дней Мичи пошла на поправку и уже нашла себе нового хозяина.

Мичи попала к девушке по имени Сэффрон, которая окружила бывшую бродячую собаку любовь и заботой. Это и сотворило за несколько лет невообразимое. Песик восстановился, все чаще стал улыбаться, а белоснежная шерсть Мичи достойна самого большого восхищения. Собака все еще живет на Бали, но уже в совершенно другом мире. -0-

Фото BoredPanda