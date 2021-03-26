Люди три дня пытаются поймать обезьяну в российском ТЦ - видео

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свердловской области РФ проходила выставка животных, которая привела к очень интересным и забавным последствиям. Кадры опубликовали на YouTube.

Выставка экзотических животных в городе Асбеста стала идеальным моментом для побега одной из обезьян. Животное забралось на потолок и отказывалось слазить. Организаторы посчитали, что макака проголодается и вернется, но у нее были другие планы.

Обезьяна поняла, что в ТЦ можно найти еду и теперь всячески отказывается покидать здание. Люди уже три дня пытаются поймать обезьяну, но все попытки тщетны. Впрочем, им удается записать забавные кадры, которые веселят юзеров сети. -0-