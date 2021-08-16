Люди в сети поделились самыми эффективными способами сэкономить

Фото Lifepeople
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из пользователей Reddit решил узнать у людей самые простые и действенные способы, которые помогают им не тратить лишнее.
В комментариях многие откликнулись на просьбу пользователи и рассказали самые эффективные способы. Например, один из юзеров отметил, что есть только собственноручно приготовленную еду, ведь отказ от ресторанов и доставки помогает сэкономить "тонну" денег.
Другой пользователь придумал хитрый способ, который позволяет еще и отложить разную сумму. Для этого юзер сначала покупает товар не по-настоящему: он переводит стоимость покупки на сберегательный счет и относится к ним так, будто они исчезли. Если желание купить какой-то товар оказывается слишком сильным, то, как объяснил автор комментария, он перечисляет на счет удвоенную стоимость. Затем пользователь ждет конца месяца и смотрит на то, есть ли до сих пор необходимость в покупке.
Еще один комментатор установил определенный "потолок" для расходов, а еще один юзер, покупая товар в онлайн-магазине, добавляет его в корзину, а затем откладывает момент оплаты на неделю. После этого оценивает необходимость в покупке.
Другие люди в сети посоветовали лично ремонтировать вещи и не тратиться на покупку новых, а также отказаться от походов в магазин ради развлечения. Кроме этого, делать этого ни в коем случае нельзя голодным. -0-
В комментариях многие откликнулись на просьбу пользователи и рассказали самые эффективные способы. Например, один из юзеров отметил, что есть только собственноручно приготовленную еду, ведь отказ от ресторанов и доставки помогает сэкономить "тонну" денег.
Другой пользователь придумал хитрый способ, который позволяет еще и отложить разную сумму. Для этого юзер сначала покупает товар не по-настоящему: он переводит стоимость покупки на сберегательный счет и относится к ним так, будто они исчезли. Если желание купить какой-то товар оказывается слишком сильным, то, как объяснил автор комментария, он перечисляет на счет удвоенную стоимость. Затем пользователь ждет конца месяца и смотрит на то, есть ли до сих пор необходимость в покупке.
Еще один комментатор установил определенный "потолок" для расходов, а еще один юзер, покупая товар в онлайн-магазине, добавляет его в корзину, а затем откладывает момент оплаты на неделю. После этого оценивает необходимость в покупке.
Другие люди в сети посоветовали лично ремонтировать вещи и не тратиться на покупку новых, а также отказаться от походов в магазин ради развлечения. Кроме этого, делать этого ни в коем случае нельзя голодным. -0-