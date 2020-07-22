Люди в Twitter принялись искать на своих руках "секретную" мышцу. Может и у вас есть?

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на своей странице в Twitter поделилась снимком, который привлек внимание юзеров.
Пользовательница социальной сети предложила всем желающим поискать на своей руке "секретную" рудиментарную мышцу. Для этого необходимо соединить большой палец с мизинцем и согнуть кисть к себе.
ладно давайте все у себя искать мышцу-атавизм, которая отвечает за выпуск когтей. соединяем мизинец и большой пальцы и нагибаем кисть на себя pic.twitter.com/NG5s78SZE7— bigger than giants (@kr0mesha) July 20, 2020
Многие юзеры в комментариях принялись делиться результатом. Кто-то обнаружил "секретную" мышцу, которая в прошлом усиливала кисти приматов, чтобы прыгать по деревьям и отвечала за выпуск когтей.
В свою очередь, не всем удалось обнаружить мышцу, из-за чего многие подумали, что это фейк. Девушка поспешила поправить комментаторов и отметила, что необходимо правильно выполнять условия: "соединяем мизинец и большой пальцы и нагибаем кисть на себя". Пост быстро набрал популярность и вызвал бурное обсуждение. -0-