Люди все делают не так! В сети опубликовали рецепт варки яиц из прошлого века

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях появились отрывки из кулинарной книги, которая датируется 1942 годом, об этом пишет Mirror.

Британцы принялись с энтузиазмом изучать рецепты из работы "Как приготовить волка" и осознали, что все делали не так. Многие во всем мире привыкли варить яйца, просто бросив их в воду, но правильный способ оказался чуточку сложнее.

Автор книги Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер отмечает, что при варке яиц есть свои нюансы. Те, кто кидает в кипящую воду яйца, поступают опрометчиво, ведь в таком случае белок свернется, а желток останется жидким. Чтобы этого избежать, она предлагает перед приготовлением яйца подержать в холодной воде, чтобы в дальнейшем не треснула скорлупа. После этого надо поместить их в воду, доводя до кипения на маленьком огне – так они сварятся равномерно.

Разумеется, пользователи сети восприняли с недоверием такой способ варки яиц, однако отправились на кухню, чтобы проверить. Удивлению не было предела и многие отметили, что возьмут этот рецепт к себе на вооружение. -0-