Люцифер изменил своему реноме и закрутил роман с собакой. Кошачьи нежности - видео

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей Youtube в очередной раз доказал, что нежные чувства могут возникнуть даже между котом и собакой, чему, впрочем, сам он удивился.

Блогер так и подписал видео, которым поделился с подписчиками: "Любовь. Кот Люцифер и собака Эра".

В комментарии к видео автор написал, что когда привез свою собаку Эру на дачу к друзьям, они предупредили, что их кот Люцифер не переносит псов. Поначалу усатый вел себя соответственно своему реноме, пытался ударить Эру лапой по морде, но совсем скоро сменил гнев на кошачьи нежности.

"Когда же через пару дней я приехал навестить ее, увидел совсем другую картину и сразу же взял в руки камеру. Они не расставались с утра до вечера и даже по двору гуляли парой", - восхищается отношениями животных хозяин собаки.-0-