Лобода опровергла слухи о пластике и представила фото без ретуши

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад украинскую певицу Светлану Лободу заподозрили в пластике и слухи стали быстро распространяться в сети.

Артистка решила пресечь их на корню и опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, который доказал обратное. В подписи Лобода написала: "Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши".

По словам самой артистки, ее преображение связано с вещами, которыми она не могла заниматься во время концертной деятельности: "посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено".

Снимки быстро собрали множество лайков и сотни восторженных комментариев. Разумеется, нашлись и те, кто не поверил в достоверность фото, упрекнув Светлану Лободу в использовании фильтров. -0-