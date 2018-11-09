Лобода откровенно рассказала о своем диагнозе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда шоу-бизнеса Светлана Лобода разоткровенничалась о состоянии своего здоровья в интервью для программы Андрея Малахова на телеканале "Россия-1".

Экс-солистка группы "ВИА Гра" призналась, что у нее были камни в почках. Во время репетиции концерта она почувствовала резкую боль. Медикаменты не помогли, и прямо на сцене она потеряла сознание от боли.

Напомним, что 24 октября певица была госпитализирована из-за заболевания почек, ей потребовалась срочная операция. Светлане пришлось отменить ряд выступлений. На выписку приехал лидер группы "Rammstein" Тилль Линдеманн. По слухам, именно он является отцом ее второй дочери Тильды.-0-