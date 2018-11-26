Лобода показала 6-месячную дочку

26 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Двадцать четвертого ноября младшей дочери Светланы Лободы исполнилось полгода. Известно, что малышку назвали Тильдой.

В честь маленького праздника певица поделилась со своими поклонниками трогательным видео в социальной сети. Светлана опубликовала в Instagram Stories видео с Тильдой и семилетней дочерью Евой. Лобода пока скрывает лицо ребенка, поэтому на записи видны только ножки дочери в носочках.

Скиншот из видео

Светлана Лобода рассказала поклонникам, что у Тильды большие голубые глаза. Также звезда однажды делилась постом, в котором рассказывала, что малышка вкусно пахнет и задорно смеется.-0-