Лобода показала 6-месячную дочку

26 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Двадцать четвертого ноября младшей дочери Светланы Лободы исполнилось полгода. Известно, что малышку назвали Тильдой.
В честь маленького праздника певица поделилась со своими поклонниками трогательным видео в социальной сети. Светлана опубликовала в Instagram Stories видео с Тильдой и семилетней дочерью Евой. Лобода пока скрывает лицо ребенка, поэтому на записи видны только ножки дочери в носочках.
Светлана Лобода рассказала поклонникам, что у Тильды большие голубые глаза. Также звезда однажды делилась постом, в котором рассказывала, что малышка вкусно пахнет и задорно смеется.-0-
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