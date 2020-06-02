Лобода показала архивное фото и несколько трогательных кадров с детьми - Instagram в восторге

Светлана Лобода. Фото из Instagram
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Светлана Лобода поделилась в Instagram новым постом, который впечатлил и растрогал многомиллионную армию поклонников.
Артистка представила широкой общественности архивный снимок из своего раннего детства, а после в ленте добавила трогательные кадры со своими детьми. "lo+Eva+Tilda - мы желаем счастья Вам", - подписала пост звезда.
Пользователи сети оказались в восторге от увиденного и отметили, что девочки невероятно похожи на маму в детстве. Также они не смогли сдержать эмоций и оставили множество восторженных комментариев. За несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков.-0-