Лобода показала мозоль на ступне - Instagram негодует из-за ее наглости

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Лобода поделилась в личном Instagram-аккаунте свежим фото.

На снимке - мозоль на ее ноге крупным планом. В подписи к посту звезда написала текст, смысл которого сводится к тому, что профессия артиста очень нелегка - вот такие последствия бывают.

Фанаты неоднозначно восприняли этот пост в Instagram. Кто-то искренне посочувствовал звезде. Но нашлись и те, кто начал писать о том, что есть множество других трудных профессий, которые к тому же и не так хорошо оплачиваются.

Тема звездных ног актуальна в социальных сетях как никогда. Например, недавно фурор произвела актриса Анна Хилькевич, которая пошутила насчет своих не просто больших, а огромных ног. Конечно, фотографии прилагались.-0-