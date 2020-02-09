Лобода показала мозоль на ступне - Instagram негодует из-за ее наглости

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 9 февраля 2020
Минск Ясно +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:50 Четыре серебра выиграли белорусские гимнастки в заключительный день этапа Гран-при в Москве Спорт
17:45 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в финале турнира в индийской Пуне Спорт
17:35 Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии Спорт
17:31 Китай выделил уже более $10 млрд бюджетных средств на борьбу с эпидемией В мире
17:20 Норвежская биатлонистка Ида Лиен победила в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии Спорт
16:41 Французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение после 154 побед подряд Спорт
16:22 Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса В мире
16:12 Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал девятым на турнире в Чехии Спорт
15:46 Не только нефть и газ - Крутой позитивно высказался о белорусско-российском торговом сотрудничестве Экономика
15:12 Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС - Крутой Экономика
15:06 Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой Экономика
15:00 Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь Экономика
14:46 В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми В мире
14:19 Десять боевиков уничтожены при авиаударе в Афганистане В мире
13:54 Познать новые миры приглашает выставка в Минском планетарии Афиша
13:22 Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт 15 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне Спорт
13:06 Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в 15-м туре чемпионата Беларуси Спорт
12:49 Белорусский конькобежец Виталий Михайлов занял 6-е место в забеге на 5000 м на этапе КМ в Канаде Спорт
12:25 Музей истории ВОВ готовит программу ко Дню защитников Отечества Афиша
12:04 Ветрено и до +8°С будет в Беларуси 10 февраля Общество
11:33 Два серебра выиграли белоруски на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве Спорт
10:29 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Папуа - Новой Гвинеи В мире
10:28 ФОТОФАКТ: Проект "Зимняя студенческая школа "попробуй Беларусь на вкус" в Могилеве Регионы
10:00 Гандболисты "Веспрема" и "Монпелье" победили в матчах Лиги чемпионов Спорт
09:49 "Неделя аспиранта" стартует 10 февраля в БГУ Общество
09:30 Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811 В мире
09:27 В Таиланде погибли 27 человек в результате стрельбы в ТЦ В мире
09:23 Белорусская барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше Спорт
09:07 Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих вышли в финал парного разряда на турнире в Пуне Спорт
00:31 Телеведущий из США Орсон Бин погиб в ДТП В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
09 февраля 2020, 15:40

Лобода показала мозоль на ступне - Instagram негодует из-за ее наглости

Светлана Лобода. Фото из Instagram
Светлана Лобода. Фото из Instagram

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Лобода поделилась в личном Instagram-аккаунте свежим фото.

На снимке - мозоль на ее ноге крупным планом. В подписи к посту звезда написала текст, смысл которого сводится к тому, что профессия артиста очень нелегка - вот такие последствия бывают.

Фанаты неоднозначно восприняли этот пост в Instagram. Кто-то искренне посочувствовал звезде. Но нашлись и те, кто начал писать о том, что есть множество других трудных профессий, которые к тому же и не так хорошо оплачиваются.

Тема звездных ног актуальна в социальных сетях как никогда. Например, недавно фурор произвела актриса Анна Хилькевич, которая пошутила насчет своих не просто больших, а огромных ног. Конечно, фотографии прилагались.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость социальные сети
Новости рубрики Калейдоскоп
Анна Нетребко. Фото ТАСС Анна Нетребко в Instagram показала, как выглядит рыба ее мечты
Фото из Instagram Фанаты не узнали Яну Рудковскую без макияжа за завтраком - она свежа как майская роза
Рита Ора. Фото из Instagram "Хочу в библиотеку!": подписчики певицы Риты Ора лишились дара речи после ее новых фото
Фото Reuters В Венеции стартовал традиционный карнавал
Фото из архива Лиса устроила переполох в здании парламента Великобритании - видео
Фото из архива Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
Главное
Во время переговоров Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти
Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь
Кочанова: приемы граждан - важная часть работы законодателей
Белорусская барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше
Топ-новости
Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой
"Белая Русь" должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений - Кунцевич
"Можно быть красивым даже во время химиотерапии": минчанка создала фотопроект для больных раком подростков
Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса
Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги"
Белорусские детские кардиохирурги провели четыре сложнейшие операции на сердце
"Неделя аспиранта" стартует 10 февраля в БГУ
Топливо на АЗС в Беларуси с 9 февраля дорожает на 1 копейку
Музей истории ВОВ готовит программу ко Дню защитников Отечества
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 11-14 февраля
ФОТОФАКТ: Проект "Зимняя студенческая школа "попробуй Беларусь на вкус" в Могилеве
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
ФОТОФАКТ: Конкурс бородачей прошел в Минске
Мясникович обсудил с руководством Армении устранение барьеров в ЕАЭС
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.