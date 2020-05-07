Лобода показала стройные ноги во время деревенской фотосессии - фанаты очарованы ее фигурой

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлана Лобода разместила в Instagram серию снимков в деревенском стиле.

На фото она позирует на фоне сена. Одета она модно: в голубые джинсы в обтяжку, кроссовки, пальто. Дополняют образ стильные очки.

Фанатам понравилась задумка для фотосессии, многие решили, что это кадры со съемок клипа. Но, безусловно, больше всего внимания привлекла фигура звезды: она очень стройная и хрупкая. Фолловеры осыпали Лободу комплиментами по поводу прекрасного внешнего вида.-0-