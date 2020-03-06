Лобода покорила Instagram идеальным шпагатом

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Светлана Лобода разместила новый пост в Instagram и покорила многомиллионную армию поклонников.

Артистка поделилась фотографией с отдыха, на котором позирует в весьма интересной позе. Певица продемонстрировала поклонникам и подписчикам свой идеальный шпагат. Разумеется, это не осталось не замеченным и под фото стали появляться восторженные комментарии.

Плюс ко всему, в подписи к посту Светлана Лобода поделилась радостной новостью. Она рассказала широкой общественности, что ее новый альбом получил статус "платиновый". Поклонники артистки порадовались за нее и всего за несколько часов оставили под фото сотни тысяч лайков. -0-