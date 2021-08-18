Лобода произвела фурор в Instagram, представив свой соблазнительный сценический образ

Артистка решила пролить свет на некоторые детали при подготовке шоу, а также показала несколько новых кадров. Светлана Лобода предстала перед камерой во время недавнего концерта, однако не это вызвало восторг поклонников. Именно соблазнительный сценический образ певицы произвел в соцсети настоящий фурор. Фолловеры оказались заворожены черным мини платьем артистки, а также не могли не отметить в комментариях привлекательность звезды.











Разумеется, пост привлек внимание, а соблазнительный вид Светланы Лободы восхитил всех. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал огромное число лайков и массу хвалебных отзывов. -0-







Фото из Instagram



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