Лобода в купальнике поностальгировала о январских каникулах у моря

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская певица Светлана Лобода разместила в Instagram новый пост, где предстала перед поклонниками в соблазнительном виде с отдыха.

Артистка поделилась несколькими снимками в купальнике, которые сделали во время январских каникул на море. В подписи к посту Светлана Лобода призналась, чем занимается дома в свободное время, а также рассказала о своем отдыхе.

"Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой ... смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье...." - написала звезда в Instagram.

Поклонники тепло приняли фото. "А чем занят ты сегодня ? Может посоветуете что?" - закончила подпись к снимку Лобода. Фанаты поспешили поделиться своими идеями в комментариях, которых за несколько часов собралось огромное число. -0-