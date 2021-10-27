Лобода в цветочном платье не оставила шанса юзерам – слишком красиво!

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода представила в Instagram Новый пост и очаровала всех.

Артистка примерила впечатляющее платье, которое стало предметом обсуждения в сети. Новый образ Лободы выполнен в виде цветочной композиции, которая состоит из белых роз. Наряд получился нежным и только подчеркнул красоту певицы. Образ пришелся по вкусу пользователям, которые принялись заваливать артистку огромным числом комплиментов в комментариях.

Точно можно сказать, что Светлана Лобода не оставила шанса поклонникам, ведь те за короткое время оставили внушительное число лайков и массу самых хвалебных отзывов, в которых отметили, что это слишком красиво! -0-