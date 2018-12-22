Лобода впечатлила поклонников новым фото

22 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Светлана Лобода регулярно радует поклонников вдохновляющими фото в своих социальных сетях. Так, двадцатого декабря певица поделилась с подписчиками личного Instagram-аккаунта новым фото. На снимке певица демонстрирует шпагат.
Подписчики звезды оставили множество восхищенных комментариев под этой фотографией.-0-
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