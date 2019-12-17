Лолита преобразилась и вызвала фурор в сети

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Лолита Милявская разместила в Instagram новый снимок и поразила поклонников.

На фото 56-летняя артистка позирует в красном платье-пиджаке и выглядит шикарно. В свою очередь, внешний вид звезды произвел фурор в социальной сети, но больше всего внимание фолловеров привлекли постройневшие ноги Лолиты.

Поклонники знаменитости не смогли сдержать восхищения и оставили тысячи восторженных комментариев. Сама Лолита подписала пост: "Всем всего хорошего в хмурую зиму! Выбирайте все яркое и солнышко подтянется. Не обращайте внимания на то, "что скажут люди"". Пост менее чем за сутки собрал более 130 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев. -0-