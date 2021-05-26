Лолита примерила яркий купальник и сделала сильное заявление

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита представила в Instagram новый пост и вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Артистка предстала перед зеркалом в очень ярком купальнике, а в подписи к посту сделала неожиданное заявление. Звезда считает, что в современном мире уже все, что связано с цветами радуги, обвиняют в пропаганде нетрадиционной ориентации. Лолита примерила яркий купальник и написала: "Прошу считать меня в этом купальнике, иконой ЛГБТ".

Кадры вызвали разную реакцию у юзеров сети. Многие восхитились красотой артистки и завалили ее множеством хвалебных комментариев, а другие, напротив, посчитали пост Лолиты неуместным. Впрочем, это не помешало кадрам собрать за непродолжительное время более миллиона просмотров. -0-