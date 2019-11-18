Лолита раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита рассказала, сколько зарабатывает за одно выступление. Информация была озвучена в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" .

В частности, артистка призналась зрителям, что за одно выступление она получает более 40 тысяч евро. В свою очередь, сумму, которую певица заработала за прошлый месяц, она решила утаить.

Лолита рассказала, что никогда не ставила деньги на первое место, однако поделилась цифрой, которую потратила за прошлый месяц. По словам Лолиты, ее расходы превысили 100 тысяч евро. Большая часть этой суммы ушла на съемки двух клипов и творчество. Кроме этого, Лолита добавила, что тратит деньги на себя только по мере необходимости. -0-