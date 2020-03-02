Лолита вспомнила молодость, оставшись без костюмера, и сама занялась стиркой

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита Милявская разместила у себя на странице в Instagram новый пост и восхитила многомиллионную армию поклонников.

Артистка поделилась видео, на котором запечатлена за стиркой в раковине. Оказывается, костюмер был отчислен из коллектива Лолиты во время немецкого тура и поэтому звезда принялась собственноручно стирать одежду музыкантов.

Стиральной машины под рукой не оказалось и артистка принялась очищать одежду в раковине. "Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои Любимые музыканты будут благоухать", - написала в подписи к посту Лолита.

"Клавишника уже постирала, там на очереди бас-гитарист и ударник", - говорит в ролике Лолита. Поклонники тепло приняли видео и отметили, что "на то Лолита и королева, что может все". Другие не смогли сдержать восхищения и завалили певицу комплиментами: "Я Вами восхищаюсь", "На все руки,вот что значит из СССР. Обожаю Вас", "Лолита, ты не перестаешь поражать!!"

Менее чем за сутки пост собрал более полумиллиона просмотров и несколько тысяч самых разнообразных комментариев. -0-