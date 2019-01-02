Лолиту без макияжа не узнали поклонники

2 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 55-летняя Лолита Милявская удивила фанатов необычным снимком. Так, в Instagram-аккауте певицы появилось фото с актрисой Екатериной Скулкиной. В кадре Лолита позирует без макияжа и привычной укладки.

Подписчики не узнали певицу в таком образе. Некоторые отметили, что Лолита без макияжа выглядит моложе.-0-