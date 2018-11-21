Лолиту госпитализировали в Могилеве во время концерта: его перенесут либо вернут деньги

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лолита Милявская прервала свое выступление в Могилеве из-за плохого самочувствия, сообщает информационный портал
Сообщается, что певицу госпитализировали прямо со сцены Ледового дворца.
Лолите стало плохо еще до выхода на сцену - у нее повысилось давление. Но она хотела выступить перед зрителями. Однако после исполнения нескольких песен Лолите стало значительно хуже. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. Медики не обнаружили у певицы серьезных проблем со здоровьем. Они оказали Милявской первую помощь, после чего этим же вечером Лолита вылетела в Москву.
Позже концертный директор певицы Эдуард Хруцкий рассказал журналистам ТАСС о том, что певица перенесла гипертонический криз.
Также Эдуард Хруцкий отметил, что дальнейших отмен концертов певицы не предполагается.
Решение о повторном проведении сольного концерта Лолиты Милявской в Могилеве пока не озвучено. Организаторы утверждают, что если переноса концерта не будет – зрителям вернут деньги за билеты. Ситуация должна разъясниться в ближайшие две недели.
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