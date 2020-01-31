Лопырева похвасталась белоснежной шубой - фанаты "прошлись" по ее лицу и меху

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фото Виктории Лопыревой в белой шубе получило неоднозначные комментарии фолловеров.

Девушка прогулялась по Москве, надев натуральный мех. Подписчики оченили шубу, подчеркнув, что она выглядит, как Снегурочка. Но часть фанатов стали писать нприятные комментарии по поводу ее лица. Шуба тоже пострадала: некоторые написали, что она выглядит некрасиво и даже убого.

Напомним, что недавно певица Zivert также порадовала снимком в шубе. Подписчики были под впечатлением от ее шикарного цвета. -0-