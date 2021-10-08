Лось в Канаде погулял по дороге с полицейским сопровождением - забавное видео!

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад жительница Канады разместила на YouTube забавный ролик, который привлек внимание пользователей.

Девушка ехала в машине по одной из трасс страны, когда впереди заметила мигалки. Она уже подумала, что впереди случилось нечто страшное, однако все оказалось куда комичнее.

Как оказалось, на дорогу вышел дикий лось, который мирно прогуливался вдоль обочины. Это заметил патрульный экипаж полицейских, которые не смогли ничего сделать, чтобы согнать животное с трассы. Тогда они включили проблесковые маячки и стали своеобразным сопровождением лося. Этот момент от души повеселил юзеров, которые быстро посмотрели кадры огромное число раз. -0-