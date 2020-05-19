Лоси переходят проезжую часть с соблюдением правил дорожного движения - видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часто дикие животные перебегают проезжую часть, создавая аварийные ситуации на дороге. В интернете появился ролик, на котором лоси соблюдают правила дорожного движения. На видео взрослая лосиха замедлила шаг, переходя дорогу из поля в лес. Более того, она даже посмотрела по сторонам (сначала - налево, а затем - направо), идя по асфальту.

Ее детеныш оказался менее смелым и очень долго боялся проследовать за мамой. Лосиха несколько раз выходила на проезжую часть и оглядывалась по сторонам, чтобы убедиться, что им не угрожает опасность. В конце концов, оба животных благополучно перешли дорогу и добрались до леса.-0-