Лот с автографами Владимира Высоцкого выставлен на торги

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги лот из двух предметов, которые непосредственно связаны с Владимиром Высоцким: фотографию со съемок фильма "Интервенция" с автографом Владимира Семеновича и личный листок по учету кадров, заполненный артистом собственноручно. Информация об этом была размещена на сайте фонда.

Фотографии со съемок картины Геннадия Полоки "Интервенция" по одноименной пьесе Льва Славина представлены впервые.

Репродукция фотохроники ТАСС

На лицевой стороне фотокарточки актер оставил автограф заместителю директора "Ленфильма" Николаю Смирнову, с которым поддерживал дружеские отношения: "Самому лучшему из начальников актерских отделов с благодарностью и уважением 12 сентября 1968 г. Высоцкий".

Вторую часть лота составляет личный листок по учету кадров, заполненный артистом в 1974 году. Согласно [13 пункту] этого документа, с 1962 года Высоцкий нигде не работал официально, хотя биографии Высоцкого говорят о том, что после Театра имени Пушкина артист работал в Театре миниатюр и Московском молодежном экспериментальном театре, прежде чем был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Режиссера тогда покорили песни Высоцкого под гитару

К лоту прилагается заключение "Региональной организации судебных экспертиз", подтверждающее, что все автографы выполнены Владимиром Высоцким.-0-