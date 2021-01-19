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Калейдоскоп
19 января 2021, 07:57

Ложитесь! Лайфхак от Брежневой, чтобы не было видно морщин на фото

Вера Брежнева. Фото из Instagram
Вера Брежнева. Фото из Instagram

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева поделилась в Инстаграм советом, как сфотографироваться, чтобы не было видно морщин.

"Сделать его лежа", - раскрыла лайфхак теледива, чем повеселила подписчиков, а заодно, и нарвалась на комплименты.

В ответ фолловеры принялись давать свои советы и шутить: "Можно еще со спины, чтобы морщин не было видно", "Можно издали", "В темноте и без вспышки", "Надо просто жить припеваючи", "Теперь у меня морщины на лице, потому что твои посты дарят радость и я улыбаюсь", "И объем локонам не нужен лежа", "И не только морщин, но и идеальный овал лица, волшебство гравитации".

Поклонники не поскупились и на комплименты, назвав Веру Брежневу "очень красивой и шикарной женщиной".-0-

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